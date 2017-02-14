Сбор одежды для нуждающихся пройдет в Петрозаводске

20 и 21 февраля центр социального обслуживания «Истоки» проведет акцию «Добрый шкаф». Как сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска, в ее рамках можно будет сдать одежду, обувь, постельное белье, одеяла, школьные принадлежности и другие товары первой необходимости.

Вещи нужно будет приносить к мобильному пункту – автомобилю «Газель» с эмблемой «Истоков» на кузове. 20 февраля с 18:00 до 20:00 он будет стоять возле ТЦ «Десяточка» на Ключевой, на следующий день в то же время – около ТЦ «Главный» на улице Мелентьевой.

Организаторы акции готовы принять теплые вещи в пригодном для использования состоянии, больше всего требуется мужская и детская одежда и обувь. Подробности можно узнать по телефонам: 78-27-81 и 71-35-79.