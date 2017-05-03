Саженцы, рассаду и семенной картофель будут продавать на весенней ярмарке в Петрозаводске

Более 50 фермеров и производителей из Карелии, Белоруссии, Ростовской и Воронежской областей приедут на весеннюю ярмарку в Петрозаводске. Торговые ряды развернутся на перекрестке улиц Инженерной и Октябрьского проспекта с 11 по 14 мая и будут работать с десяти утра до семи вечера.

Основной ассортимент ярмарки: саженцы, семенной картофель, овощная и цветочная рассада. Кроме того, можно будет приобрести мясо, рыбу, овощи, мед, сухофрукты и молочную продукцию.

Для гостей предусмотрена парковка и туалеты, площадку для торговых рядов оснастили системой видеонаблюдения. На ярмарку будут заезжать маршрутки № 8 и 25, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.