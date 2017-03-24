Санкционные сыр и масло из Финляндии уничтожили под Петрозаводском

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, в ходе их совместного рейда с сотрудниками прокуратуры в двух торговых точках обнаружились финское масло и сыр.

Как уточняют в управлении Роспотребнадзора, запрещенную к реализации на территории России продукцию продавали в торговых павильонах, принадлежащих ИП Ахмедову Сеймуру Салех Оглы и ИП Хаматханову Мусе Батырбековичу.

Общий вес продукции составил 25 кг 650 г. Сыр и масло уничтожили на специальном полигоне в местечке Орзега Прионежского района 23 марта.