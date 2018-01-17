«САНА+» намерена подтвердить свою деловую репутацию в суде

Петрозаводская компания «САНА+» намерена подтвердить свою деловую репутацию в арбитражном суде Петрозаводска, где продолжается разбирательство по иску организации к ВГТРК и жителю Карелии о подрыве имиджа.

«Сана+» в лице директора Андрея Свидского просит суд взыскать с ответчика — ФГУП «Всеросийская государственная телерадиовещательная компания» — 10 миллионов рублей в счет возмещения репутационного вреда. Компания, со слов истца, выпустила в эфир спорный репортаж, в котором содержатся недостоверные сведения, а второй ответчик, житель Петрозаводска Евгений Куликов, якобы, сделал репост ролика в социальной сети «ВКонтакте», с него «Сана+» требует взыскать 4 миллиона рублей. В ходе заседания из ответа руководства ООО «ВКонтакте» выяснилось, что Евгений Куликов не распространял спорный ролик со своего компьютера, однако истцы настаивают на новом запросе и считают, что ответчик был зарегистрирован под другим именем.

Также компания «САНА+» намерена пригласить на следующее судебное заседание бывшего руководителя филиала «Балтийского банка» Игоря Сильвентойнена, который мог бы дать оценку деятельности «САНЫ+» с точки зрения ее положительных деловых качеств. По словам юристов фирмы-истца, банк длительное время находился в помещениях, которые строил холдинг, куда входит «САНА+», и все платежи от граждан проходили через отделения Балтийского банка. Никаких личных отношений у компании и руководителя нет, заверили суд юристы фирмы.

— Мы полагаем, что Сильвентойнен может подтвердить наличие положительной деловой репутации у компании «САНА+», — сообщила суду юрист холдинга.

Со своей стороны, ответчики также пригласят свидетелей, которые остались недовольны деятельностью «САНЫ+» и аффилированных структур: люди брали у компании заемные средства на приобретение жилья и затем не смогли вернуть долг.

— Мы пригласим конкретных людей, которые судятся с вами и покажут, все на конкретных договорах, — ответила истцам представитель Евгения Кулликова юрист Елена Пальцева

Суд поинтересовался, есть ли возможность пойти в конфликте на мировое соглашение.

Истцы сообщили, что готовы обсудить этот вопрос и, возможно, выставят свои измененные требования на следующем заседании.

Также напомним, недавно арбитражный суд Карелии принял к производству очередной иск карельских компаний. «САНА» и «САНА+» к ряду СМИ, блогеру и жителю республики.

Иск подан в отношении Сергея Кривошлыка, Сергея Колясникова, телекомпаний «Резонанс» и ВГТРК, а также ООО «Вектор-7» — учредителя интернет-журнала «7×7».

Истцы требуют признать сведения, распространенные указанными компаниями и гражданами, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, а также взыскать репутационный вред в сумме 15 миллионов 20 тысяч рублей.