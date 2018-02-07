С видом на озеро

Смотровая площадка на спуске улицы Титова появилась в середине прошлого века. Ее строили так, чтобы объект гармонировал с новым (на тот момент) зданием Дома физкультуры. И действительно, удалось создать целостный красивый ансамбль, считает Геннадий Боднарчук. Сам спуск украсили широкими газонами — цветочным партером, расставили большие гипсовые цветочницы, скамейки.

— Мы подняли архивные фотографии, на которых запечатлен исторический облик этой территории, чтобы вместе со специалистами понять, можно ли воссоздать те или иные элементы благоустройства. Конечно, те же старые гипсовые цветочницы давно уничтожены, но, возможно, есть смысл стилизовать под них новые объекты, которые могут здесь появиться, — рассказывает Геннадий Боднарчук.

Современное состояние спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Современное состояние спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Современное состояние спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Современное состояние спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Современное состояние спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Современное состояние спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Геннадий Боднарчук рассказывает об истории и возможном будущем спуска с улицы Титова на Онежскую набережную в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

По мнению председателя Петросовета, в районе спуска на Титова требуется как минимум обустроить пешеходные дорожки, воссоздать цветники. В обновлении нуждаются и лестничный спуск, и сама смотровая площадка. Сооружение вполне крепкое, но штукатурка на лепных балясинах давно облупилась. Или облицовка: брусчатка — материал едва ли не вечный, но выглядит она сейчас не лучшим образом, частично камни замазаны темно-розовой краской (якобы под знаменитый малиновый кварцит?), а прямо под балюстрадой намалеваны, иначе не скажешь, неряшливые граффити.

— Конечно, от такой «реставрации», когда историческую облицовку красят розовой краской, надо уходить. Сейчас под снегом не видно, в каком плачевном состоянии дорожки, которые в другое время года размываются дождями, как неухоженно выглядят газоны. Убежден, что это знаковое для города место необходимо привести в порядок, — говорит Геннадий Боднарчук. — Однако подходить к проекту благоустройства необходимо особенно бережно. Мы уже предложили один из возможных вариантов, но, конечно, очень важно мнение архитектурного сообщества. Возможно, кто-то предложит новые, интересные варианты, удачно сочетающие исторический облик и современность.

Геннадий Боднарчук считает, что обсуждать можно различные инициативы. Например, уже прошло много лет, как Петрозаводск лишился летнего театра, который когда-то существовал в Парке культуры и отдыха.

— Почему бы не рассмотреть такое предложение, как появление в районе спуска на ул. Титова небольшого сооружения в стиле знаменитых сцен-ракушек 1950-х годов? И использовать эту территорию в том числе как культурную площадку для концертов и выступлений на открытом воздухе? Еще раз подчеркиваю: это только одна из идей возможного благоустройства. Навязывать мы никому ничего не собираемся. Обязательно подключим к разработке подробного дизайн-проекта специалистов, чтобы изучить, возможно ли вообще на этом месте возведение каких-либо сооружений с точки зрения статуса Прибрежного парка (он включен в список объектов культурного наследия — прим. ред.). Нам крайне важны и интересны все идеи и предложения от профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров, — поясняет председатель Петросовета.

Дизайн-проект благоустройства спуска на ул. Титова Дизайн-проект благоустройства спуска на ул. Титова Дизайн-проект благоустройства спуска на ул. Титова Дизайн-проект благоустройства спуска на ул. Титова

Подробный дизайн-проект благоустройства спуска на ул. Титова должен быть разработан в течение февраля. Однако ему придется конкурировать с десятками других проектов, которые будут созданы по заявкам горожан. Напомним, что в этом году процедуру подачи заявок в программу «Комфортная городская среда» сделали максимально демократичной. Любой горожанин или инициативная группа граждан могли проявить инициативу: определить, какой именно парк, сквер, детскую или спортивную площадку они хотят благоустроить, какие именно работы провести. И направить заявку в свободной форме в городскую администрацию. Этот этап завершается 9 февраля.

Конечно, какие-либо визуальные материалы — эcкизы, видео, 3D-графика — в дополнение к заявке всегда желательны, но непосредственно разработку дизайн-проектов берут на себя профессионалы.

— Это принципиально важно, потому что далеко не каждый горожанин, естественно, является специалистом в области градостроительства. Скажем, человек предлагает благоустроить ту или иную общественную территорию, и не просто поставить скамейки, но возвести какой-либо крупный объект. Для этого необходимо провести земляные работы. Но горожанин может не знать, что в этом месте проходят подземные коммуникации, теплотрассы, и проведение такого вида работ невозможно. А специалисты в сфере градостроительства и ЖКХ это хорошо понимают. При разработке дизайн-проектов все это будет учитываться, профессионалы предложат свои варианты, которые можно реализовать. Исходя из этого, будет сформирован окончательный перечень проектов благоустройства, — говорит Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета надеется, что самим авторам заявок такое обсуждение с участием профессионального сообщества тоже будет интересно. Ведь чем подробнее и ярче проработан проект, тем больше у него шансов победить в рейтинговом народном голосовании.

Народное рейтинговое голосование пройдет в марте, и в нем сможет принять участие каждый житель Петрозаводска старше 14 лет. Из предложенного списка можно будет выбрать не более трех проектов благоустройства и проголосовать за них. Реализованы в 2018 году будут те инициативы, которые наберут наибольшее количество баллов.

В течение февраля перечень предлагаемых к благоустройству территорий, а потом и сами дизайн-проекты, будут опубликованы на сайте администрации Петрозаводска. На сайте «Республика» есть рубрика «Выбираем лучший проект»: в ней подробно рассказывается о заявках по программе «Комфортная городская среда», которые поступают в муниципалитеты республики от местных жителей.

— Радует, что петрозаводчане проявили большую активность, подали в горадминистрацию десятки заявок. Предложения поступают практически из всех микрорайонов города: Центр, Октябрьский, Древлянка, Ключевая, Сулажгора, Кукковка, Соломенное, Птицефабрика и других. Интересных инициатив немало. Словом, конкуренция, на мой взгляд, будет большая и серьезная. Но выбор — только за горожанами, — говорит Геннадий Боднарчук.

— То есть вы, например, готовы к тому, что ваш проект благоустройства жители Петрозаводска могут и не поддержать и проголосуют за другие заявки?

— Разумеется, победители будут определяться только по результатам народного голосования. Да, мне бы хотелось, чтобы проект благоустройства спуска на ул. Титова вошел в число победителей. Считаю, что прибрежная территория в центре карельской столицы — это лицо города, и заниматься ее благоустройством необходимо. За последние годы удалось отреставрировать Дом физкультуры, наконец-то завершилась реконструкция Национальной библиотеки. Отремонтированный спуск на ул. Титова станет еще одним шагом к воссозданию и сохранению облика этой части города, — отмечает Геннадий Боднарчук. — Но понимаю, что у жителей Древлянки или Ключевой может быть другое мнение, у жителей Соломенного или Сулажгоры — своя точка зрения на то, какие именно территории надо облагородить в первую очередь. Здесь все будет зависеть от активности жителей каждого микрорайона, от того, насколько массово они придут и проголосуют за тот или иной проект. Как решит большинство горожан, так и будет. В любом случае призываю всех этой возможностью воспользоваться и высказать свое мнение о том, как благоустроить наш любимый город.