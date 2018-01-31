С 1 февраля вырастет размер ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам

С 1 февраля 2018 года на 2,5% увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Это повышение коснется более 75 тысяч жителей Карелии.

Размеры ЕДВ составят (с учетом стоимости набора социальных услуг):

— инвалиды ВОВ – 5180 рублей 46 копеек;

— ветераны боевых действий, жители блокадного

Ленинграда – 2 850 рублей 26 копеек;

— инвалиды 1-й группы – 3626 рублей 98 копеек;

— инвалиды 2-й группы, дети-инвалиды – 2590 рублей 24 копейки;

— инвалиды 3-й группы – 2073 рубля 51 копейка.

Одновременно с индексацией ЕДВ на 2,5% выросла стоимость набора социальных услуг (соцпакета), который федеральные льготники могут получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте. С 1 февраля 2018 года его стоимость составит 1075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе:

— обеспечение необходимыми лекарствами – 828 рубля 14 копеек;

— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 копеек;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

В Карелии сейчас только 2007 человек предпочли получать набор социальных услуг в натуральном виде. Основная же масса – 67% льготников – берут деньгами.

Для того, чтобы изменить способ получения соцпакета в 2019 году, федеральному льготнику нужно до 1 октября текущего года обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства и подать заявление, которое начнет действовать с 1 января следующего года.

Подать заявление можно и в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.