Рыбреке под елку

В прионежский поселок заместитель секретаря Совета безопасности страны приехал, чтобы посмотреть, как работает новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульные конструкции из Татарстана благодаря Рашиду Нургалиеву появились в этом году в Вешкелице, Софпороге и Рыбреке. Новым ФАПом в вепсском поселке остались очень довольны.

— Все наши бабушки ходят сюда, как в музей. Мамочки с детьми приходят – прямо балдеют. По сравнению с тем, что было, – небо и земля. В старом ФАПе ребенка негде было раздеть. А в новый приятно зайти, — рассказали местные жители.

По сложившейся традиции, замсекретаря Совбеза приехал в республику не с пустыми руками. Рыбреке он привез автоцистерну для подвоза питьевой воды на базе грузовика «ГАЗон», ФАПу – новенький УАЗ медицинской службы, а местной школе – спортивный инвентарь.

С питьевой водой поселок испытывает проблемы давно. Ближайший водозабор – в 13 километрах, в Шелтозере. Поэтому подарку здесь очень обрадовались. Куплена водовозка на деньги правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьев, возможно, и не знает, где находится карельская Рыбрека, а 2,2 миллиона рублей выделил.

— Стареньким бабушкам, которые живут одни, до колодца не дойти – для них машина будет в помощь. Любая аварийная ситуация в садиках, школах – водовозка теперь поможет, — отметили жители поселка.

Новая «буханка» нужна ФАПу, чтобы отвезти пациента, которому нужна неотложная помощь, в Петрозаводск.

— Будет теперь возможность, не дай бог, в срочной ситуации съездить, отвезти больного, оказать ему помощь. Машина проходимая, проедете и в распутицу, и в гололед, — рассказал Рашид Нургалиев. — Мы надеемся, что новый ФАП и машина к нему, а также водовозка позволят, по сути дела, улучшить социальную и экономическую среду в поселке Рыбрека. Такой небольшой предновогодний подарок.

Громче всего подаркам обрадовались в местной средней школе. Вместе с карельским министром спорта Александром Вороновым Рашид Нургалиев вручил школьникам все необходимое для игры в волейбол и баскетбол: сетки, стойки, щиты с кольцами и, конечно, мячи. Кстати, волейбольные мячи японской фирмы Mikasa использует российская сборная. Так что подарок профессиональный, под стать местной команде, которая в прошлом году выиграла районное первенство.

Когда же один из основателей хоккейного клуба МВД и председатель попечительского совета общества «Динамо» Нургалиев узнал, что в этом году жители Рыбреки своими силами залили хоккейную коробку, обещал в следующий раз привезти 10 профессиональных клюшек. Несколько хоккейных команд в нашей республике уже получили такие подарки.