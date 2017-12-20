Рыбовод из Кондопоги Николай Федоренко стал человеком 2017 года в Карелии

Рыбовод из Кондопоги Николай Федоренко признан человеком 2017 года в Карелии. Сегодня предпринимателя чествовали в Музыкальном театре республики. Артур Парфенчиков вручил предпринимателю памятную грамоту и знак «Человек года», а также поблагодарил Николая Федоренко за труд на благо Карелии.

Николай Федоренко рассказал корреспонденту «Республики», что для него это очень волнительный день. Предприниматель поблагодарил за оказанную честь и высокую оценку его труда жителей Карелии и правительство региона.

— Я уже 27 лет выращиваю рыбу, научился как надо выращивать, что надо делать. Я разработал метод выращивания рыбы на открытых водоемах, где есть кислород, надо ставить большие стотонные садки. Это экологически чисто и можно выращивать много рыбы, кормить не только Россию, но и продавать за границу. Можно выращивать 35 — 40 тысяч тонн рыбы в год очень быстро, — сказал Николай Федоренко.

Федоренко – один из самых успешных рыбоводов Карелии. Выращенная им форель не раз получала награды на самых престижных российских и зарубежных конкурсах. В этом году, например, предприниматель получил высшую общественную награду в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» в номинации «За вклад в развитие пищевой промышленности». Это самая высокая профессиональная оценка специалистов, связанных с сельским хозяйством, аграрной политикой, наукой, культурой и образованием.