Работники лесничеств Карелии получили право на бесплатную землю

Заксобрание Карелии в третьем и окончательном чтении сегодня одобрило законопроект, предусматривающий расширение перечня профессий, представители которых могут получить бесплатную землю под индивидуальное жилищное строительство.

По мнению авторов законопроекта, право на бесплатное получение земли привлечет в отрасль молодых специалистов, а это в свою очередь позволит эффективнее бороться с незаконными рубками и решать проблемы лесовосстановления. В перечень не вошли специальности по видам экономической деятельности «лесозаготовки», «обработка древесины и производство изделий из дерева», «производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них».

Ранее, в июле, с подобной инициативой выступило республиканское Министерство по природопользованию и экологии. Добавим, что в республике уже действует закон о предоставлении земли под индивидуальное жилищное строительство работающим на селе молодым специалистам в области здравоохранения, образования и культуры.