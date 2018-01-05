Общественники назвали самые неубранные дороги Петрозаводска

В госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору состоялась встреча руководителей нескольких управляющих организаций с сопредседателем регионального штаба ОНФ Анной Лопаткиной. Общественница рассказала, что Народный фронт провел мониторинг состояния уборки улиц Петрозаводска. По словам Анны Лопаткиной, самые неопрятные территории столицы Карелии — часть Ключевского шоссе, улица Шотмана, территория у 38-ой школы, часть Первомайского проспекта, Морозный проезд, двор у дома Нахимова 65.

В свою очередь руководители управляющих организаций рассказали, что дворники и уборочная техника регулярно чистит дворы. У компаний достаточно пескосоляной смеси и штат специалистов укомплектован.

Первый заместитель председателя Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Федоричев сообщил, что задача надзорного ведомства не собирать штрафы, а помогать людям качественно убрать дворы. В то же время главе республики систематически поступают обращения граждан о том, что не во всех случаях качественно и своевременно убираются придомовые территории. И если ситуация не выправится, то, возможно, придется применить и штрафные санкции.

— Если конкретные вопросы будут возникать, мы рассмотрим меры административного реагирования. Но, в первую очередь, наша задача заключается в том, чтобы во взаимодействии с городской администрацией и управляющими организайциями мы смогли обеспечить своевременную уборку, — сказал Александр Федоричев.

По словам специалистов мэрии, в ЕДДС ежедневно поступает около 400 сообщений от граждан и примерно треть касается некачественной уборки дворов.

В ходе встречи участники договорились обмениваться информацией о некачественной уборке, а руководители управляющих компаний обещали усилить работу по очистке придомовых территорий от снега.