Руководители республики поздравили жителей Карелии с 1 Мая

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович поздравили жителей региона с Праздником Весны и Труда.

Первое мая объединяет людей самых разных профессий и возраста, возвращая к традициям, заложенным нашими отцами и дедами. На уважении к человеку труда воспитано не одно поколение россиян. И трудовая история Республики Карелия достойна высокого признания.

Почетом и уважением окружены трудовые династии наших земляков, ветераны. Мы чтим тех, кто отличился в работе, добился высоких результатов в деле, которому посвятил свою жизнь. Искренней благодарности достойны сегодня все, кто добросовестно трудится на благо своих городов, поселков, деревень, вносит вклад в их развитие.

Первомай в душе каждого из нас рождает весеннее настроение, радует нас солнцем и новыми надеждами. Пусть этот день будет радостным и теплым в каждом доме и семье.

Желаем всем жителям Карелии новых трудовых побед, крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия!