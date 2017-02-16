Руководители отдельных ведомств Карелии освобождены от должностей согласно закону

Руководители отдельных органов исполнительной власти Карелии освобождены от замещаемых должностей. Это требование законодательства о госслужбе.

Свои посты покинули помощники и советники главы Карелии, а также руководители или заместители руководителей отдельных органов исполнительной власти республики, замещавшие должности на срок, ограниченный сроком полномочий Александра Худилайнена.

Срочные служебные контракты истекли у председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова, руководителя госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок Дениса Косарева, председателя госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Николая Федотова, председателя госкомитета по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, руководителя госжилинспекции Александра Темнышева, председателя госкомитета по ценам и тарифам Артура Мяки, начальника управления ветеринарии Ирины Кузнецовой, начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Владимира Гробова.

На своих должностях продолжают работу заместители главы Карелии и руководители органов исполнительной власти республики, входящие в состав Правительства.

Формируя новую команду управленцев, временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с каждым руководителем и примет персональные кадровые решения, сообщает пресс-служба правительства Карелии.