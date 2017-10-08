Руководители Карелии поздравили работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков и спикер регионального Заксобрания Элиссан Шандалович поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

— Нынешний год стал непростым для сельского хозяйства республики. Ряд предприятий столкнулся с серьезными вызовами. Но благодаря всеобщим усилиям сложности удавалось преодолевать. Наша задача – в целом поднять сельскохозяйственную отрасль Карелии на совершенно новый уровень. Этому должна способствовать и Концепция стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики до 2025 года, одобренная Министерством сельского хозяйства России. Среди перспективных направлений развития — рыбоводство и производство водных биоресурсов, молочное животноводство, агротуризм, создание селекционно-генетических предприятий и предприятий по переработке сельхозпродукции, — сказано в поздравлении.

Уверены, что вместе мы обязательно добьемся высоких результатов! Несмотря на трудности, которые сегодня есть в отрасли, работники сельского хозяйства остаются преданы своему делу. Спасибо вам за ваш добросовестный, самоотверженный, ответственный и нелегкий труд. Он заслуживает большого уважения, — говорится в обращении.