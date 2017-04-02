Руководители Петрозаводска выразили соболезнования в связи со смертью Евгения Евтушенко

Звание почетного гражданина Петрозаводска Евгений Евтушенко получил за выдающиеся творческие достижения и большой вклад в развитие отечественной и мировой литературы, а также за цикл лирических стихотворений, посвященных Карелии, и активную культурно-просветительскую работу в ходе встреч с жителями республики. Об этом сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

От имени Администрации Петрозаводского городского округа, Городского совета депутатов и всех жителей Петрозаводска выражаем искренние соболезнования по поводу безвременной кончины великого российского поэта и прозаика, Почетного гражданина города Петрозаводска Евгения Александровича Евтушенко.

Поэт неоднократно отмечал, что сроднился с Карелией и ее столицей, что он любит наш город, в котором живет много талантливых людей, посвящал свои стихи Карелии, Кижам и Успенской церкви. Сам он, в очередной раз приезжая в Петрозаводск, говорил: «Я выступал во многих городах России, но только здесь, в Карелии, почувствовал поэзию как высшее проявление чувств человека».

Для всех нас великая честь на протяжении многих лет быть вместе с таким человеком, видеть его постоянную активную гражданскую позицию. Работы Евгения Евтушенко учат читателей самых разных поколений правде, порядочности и настоящей любви к Родине.

Скорбим вместе со всеми, кто знал Евгения Александровича Евтушенко и не понаслышке знаком с его творчеством. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким поэта.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник,

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук