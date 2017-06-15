Руководитель Роспотребнадзора Карелии получила в подарок фальшивое масло

Директор Ассоциации по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко раскритиковал работу республиканского управления Роспотребнадзора. Вопрос продажи фальшивого масла, молока и творога обсуждали на правительственном заседании по незаконному обороту промышленной продукции в Карелии.

Спор между общественником и чиновником возник после того, как врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович сообщила, что в ведомство не поступило ни одной жалобы от жителей о купленных в магазинах поддельных продуктах.

Общественник рассказал, что два месяца назад написал в республиканское управление Роспотребнадзора письмо о том, что в сетевых маркетах Карелии продается молочная продукция компании, деятельность которой приостановлена решением суда в Москве. Однако на свою жалобу получил отписку. Приехав в Петрозаводск, Александр Бражко обнаружил, по его словам, фальсифицированную продукцию с логотипом известного российского производителя в одном из сетевых магазинов и купил ее. В подтверждение своих слов общественник отдал две упаковки масла Людмиле Котович.

— Вы же мне написали, что вы ведете мониторинг, что у вас нет этой продукции. Мне десять субъектов написали, что нашли у себя этот фальсификат, прислали заявления в Москву, в Москве Роспотребнадзор с прокуратурой вышли на место и закрыли деятельность этого предприятия.

Также Александр Бражко сообщил, что видел в магазинах и другие поддельные продукты.

— Почему вы не хотите заняться работой, выйти в магазины? Мне сетевики говорят четко: мы продаем, потому что к нам не приходит Роспотребнадзор.

В свою очередь Людмила Котович сообщила, что Роспотребнадзор не ведет тотальный мониторинг. Надзор ведется в рамках плана, который определен прокуратурой. В минувшем году заявлений от потребителей действительно не было.

— Мы не можем по вашим письмам выходить в пятьдесят магазинов, которые вы перечисляете!- ответила чиновник.

Кроме того, Людмила Котович сообщила, что лабораторные исследования стоят очень дорого и денег на большое количество проверок просто не хватит.