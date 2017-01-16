Руфер с камерой прошелся по краю крыши 14-этажки

Видео, как молодой человек, рискуя жизнью, залезает на крышу высотки, появилось в Сети.

Пользователь Сети с ником Maks Roof выложил новое видео. На этот раз молодой человек забрался на крышу дома № 43 на проспекте А. Невского.

Руфер беспрепятственно дошел до 14-го этажа, затем с риском для жизни перелез на крышу и прогулялся по ее краю.

Остается позавидовать отсутствию страха высоты у молодого человека, однако остается ряд вопросов к управляющей компании, которая оставила выход на крышу открытым, поскольку туда экстремал попал, пройдя через технические помещения. Видео можно посмотреть, нажав на изображение.

руфер

 

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Абзац
  • к

    Потрясающе! Я тоже так хочу!