Руфер с камерой прошелся по краю крыши 14-этажки

Пользователь Сети с ником Maks Roof выложил новое видео. На этот раз молодой человек забрался на крышу дома № 43 на проспекте А. Невского.

Руфер беспрепятственно дошел до 14-го этажа, затем с риском для жизни перелез на крышу и прогулялся по ее краю.

Остается позавидовать отсутствию страха высоты у молодого человека, однако остается ряд вопросов к управляющей компании, которая оставила выход на крышу открытым, поскольку туда экстремал попал, пройдя через технические помещения. Видео можно посмотреть, нажав на изображение.