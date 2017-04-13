РПЦ отказали в передаче бывшего дома купца Пименова в Петрозаводске

Госкомитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок сообщает: информация о том, что здание бывшего дома купца Пименова, где сейчас располагается гинекологический стационар, передают Русской Православной Церкви, недостоверна.

В госкомитет действительно обращались представители Петрозаводской и Карельской епархии с просьбой рассмотреть вопрос о передаче здания бывшего женского епархиального училища по адресу: Луначарского, 2. Но в связи с тем, что религиозная организация не представила предусмотренный законодательством полный пакет документов, в рассмотрении было отказано.

Сейчас здание гинекологического стационара закреплено на праве оперативного управления за роддомом имени Гуткина. Объект включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Напомним, о передаче здания в собственность РПЦ стало известно недавно — со слов уже бывшего вице-премьера Валентины Улич.

— По крайней мере это здание исторически принадлежит епархии, и поэтому такие договоренности у нас уже были еще с владыкой Мануилом, — ранее заявила она.