РПЦ хочет запретить актерам, танцорам и практикующим хирургам становиться священниками

Русская православная церковь обнародовала список профессий, не совместимых со священством. Об этом сообщает сайт Московского Патриарха. Проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством» подготовило Межсоборное присутствие и направило его в епархии для получения отзывов.

В проекте предлагается не допускать в клир представителей нескольких профессий, например, военных и тех, чья служба предполагает ношение и применение оружия. Исключение составляют полковые, армейские священники и капелланы.

Кроме того, клирики, согласно проекту, не должны быть практикующими врачами (в особенности хирургами), а также государственными служащими в органах исполнительной и муниципальной власти (в том числе — судьями, прокурорами и следователями).

– Недопустимо клирикам быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах и иных, – также упоминается в проекте.

Также запретным для клирика, считают создатели документа, является профессиональное занятие спортом, актерство, а также профессии танцора или сценического певца.