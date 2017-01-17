РПЦ хочет запретить актерам, танцорам и практикующим хирургам становиться священниками

Русская православная церковь опубликовала список профессий, не совместимых со священством.

Русская православная церковь обнародовала список профессий, не совместимых со священством. Об этом сообщает сайт Московского Патриарха. Проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством» подготовило Межсоборное присутствие и направило его в епархии для получения отзывов.

В проекте предлагается не допускать в клир представителей нескольких профессий, например, военных и тех, чья служба предполагает ношение и применение оружия. Исключение составляют полковые, армейские священники и капелланы.

Кроме того, клирики, согласно проекту, не должны быть практикующими врачами (в особенности хирургами), а также государственными служащими в органах исполнительной и муниципальной власти (в том числе — судьями, прокурорами и следователями).

– Недопустимо клирикам быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах и иных, – также упоминается в проекте.

Также запретным для клирика, считают создатели документа, является профессиональное занятие спортом, актерство, а также профессии танцора или сценического певца.

 

Общество   /   
Абзац
  • kva

    Лучше бы запретили ими становиться убийц, пьяниц и извращенцев!