Росздравнадзор повторно проверит больницу, оставившую онкобольную без морфина

Управление Росздравнадзора по Карелии в мае проведет повторную проверку действий медработников и проанализирует истории болезней пациентов Кемской центральной районной больницы, врачи которой не выдавали онкобольной женщине обезболивающие препараты. Об этом со ссылкой на главу ведомства Наталью Смирнову пишет ТАСС.

— Мы возьмем истории болезней онкологических больных и посмотрим, что изменилось за эти четыре месяца: они (медработники) стали назначать другие лекарственные препараты или онкобольные по-прежнему лечатся только трамадолом, — сказала Смирнова.

Первую проверку ведомство провело после обращения Алексея Комиссарова, чья мать скончалась от рака в ноябре прошлого года. По словам мужчины, врачи ЦРБ отказывались выписывать больной сильные обезболивающие, взамен предлагая лишь препарат трамадол.

— Понять или объяснить действие врачей Кемской ЦРБ невозможно. Что это, отсутствие профессиональных знаний, халатное отношение к своим обязанностям или бездушие? Территориальный орган Росздравнадзора по Карелии выдал предписание главному врачу об устранении выявленных нарушений. Акт проведенной проверки направлен прокурору республики для принятия мер прокурорского реагирования и министру здравоохранения Карелии, — приводит слова Натальи Смирновой ТАСС.

Ранее «Республика» выяснила, что правомерность действий кемских медиков изучает карельская полиция.