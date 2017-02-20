Россия через Финляндию подключилась к самому быстрому подводному интернет-кабелю

Компании из Суоми и России подписали соглашение о подключении магистральной сети «ТрансТелеКома» (ТТК) к Северной цифровой магистрали компании Cinia. Последняя обеспечивает маршрут для передачи данных из Центральной Европы до российско-финляндской границы. Таким образом, между Азией и Европой появился самый быстрый и короткий путь для передачи данных.

Оптоволоконный морской кабель Cinia С-Lion длиной 1,1 тысячи километров с лишним и весом 3355 тонн соединяет Хельсинки и немецкий Росток. Он был сдан в эксплуатацию в 2016 году. В проект вложено 100 миллионов евро за счёт средств инвесторов и правительства Финляндии. C-Lion обеспечивает рекордную пропускную способность 144 Тбит/с и напрямую подключен к основным европейским сетевым узлам, в том числе к DE-CIX во Франкфурте — крупнейшей точке обмена трафика в мире, пишет «Фонтанка.fi».

«IP-трафик клиентов Северо-Запада России уже направлен по новому маршруту, что сократило задержку «туда-обратно» между Франкфуртом-на-Майне и Санкт-Петербургом до 24 миллисекунд – это на 40% меньше, чем на предыдущем маршруте», — заявил руководитель департамента по работе с операторами связи ТТК Сергей Яковлев.