Российские ученые доказали вред вейпинга на крысах

Ученые Медицинской академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского доказали опасность электронных сигарет на крысах. Исследователи экспериментально выяснили, что жидкости, не содержащие никотина, которые многие парильщики считают безопасными, все же негативно влияют на легкие, пишет «Доктор Питер». В качестве подопытных ученые взяли крыс и выяснили, что за два месяца пары этих жидкостей ухудшили показатели работы органов дыхательной системы на 39%. У крыс-вейперов обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеолярных перегородок. На седьмые сутки у грызунов обнаружилась дыхательная недостаточность.

При этом, пишет издание, дело не только в никотине. По словам заместителя директора по научной работе Медицинской академии Анатолия Кубышкина, безникотиновые сигареты не устраняют проблему влияния табачного дыма.

— Устраняется один фактор, который более изучен, — никотин, — сказал Анатолий Кубышкин. — Он, как правило, приводит к системным нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и других органов, но непосредственно на легкие влияет табачный дым. Исследования показывают, что табачный дым содержит огромное количество токсикантов помимо никотина: свободные радикалы, различные агрессивные вещества, которые при длительном применении приводят к разрушению структуры легких.