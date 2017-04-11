Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ идет на спад в Карелии

Специалисты Роспотребнадзора фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всего населения Карелии на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей, выявленных случаев ОРВИ и гриппа на 334 меньше.

По сравнению с предыдущей неделей количество зафиксированных простудных заболеваний в Петрозаводске снизилось на 7,6%.

Тем не менее в республике эпидемический порог превышен на 8,9%, всего зафиксировано 5590 случаев гриппа и ОРВИ.

На 7 апреля в республике приостановлен учебный процесс в двух классах школы № 39 Петрозаводска, двух классах школы № 1 Олонца, в четырех классах Челмужской средней школы Медвежьегорского района. Полностью закрытых образовательных учреждений нет.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения по Петрозаводску ниже уровня эпидемического порога на 3%, всего зарегистрировано 2786 случаев.

В прошедшую неделю из обследованных на ОРВИ 20 больных у пяти выявлен вирус гриппа В, в 8 случаях — прочие респираторные вирусы.