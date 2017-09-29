Роспотребнадзор усилил контроль за отоплением садиков и школ

Усиление проверок в управлении Роспотребнадзора по Карелии объясняют началом сезонного роста ОРВИ.

Специалисты управления усилили контроль за всеми социальными объектами: школами, детскими садами, интернатами, больницами и поликлиниками.

Внимание контролеры уделяют состоянию отопительных систем, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции.

В случае, если будет выявлено несоответствие санитарным требованиям, Роспотребнадзор применяет меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности того или иного учреждения.

Напомним, что в понедельник был временно закрыт детский сад в селе Деревянное из-за того, что котельная там заработала только 25 сентября. Открыли его только в среду, после того как в помещениях стало тепло.