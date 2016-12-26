Роспотребнадзор России приостановил продажу косметических спиртовых настоек

Роспотребнадзор России на 30 дней приостановил продажу спиртосодежращей косметики. Запрет не коснется настоек медицинского назначения, пишет Газета.Ru.

Действие моратория начинается с 26 декабря. Он распространяется на непищевую продукцию, содержание спирта в которой превышает 25%, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Руководству региональных ведомств поручили усилить контроль как за пищевой, так и за непищевой спиртосодержащей продукцией, о результатах будут отчитываться ежедневно.

За продажу запрещенных товаров предусмотрена административная ответственность: штраф для физических лиц оставит от 1,5 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Аптек этот запрет точно не коснется, заверила «Газету.Ru» исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина.

— Дело в том, что настойки зарегистрированы как лекарства, а у Роспотребнадзора даже нет полномочий их ограничивать, потому что порядок и правила (продажи) определяет только Минздрав.

Косметические средства с высоким процентом спирта в аптеках, как правило, не продаются, добавила Неволина.