Роспотребнадзор рассказал, как выбирать и хранить яйца для Пасхи

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало ряд рекомендаций для желающих отметить праздник Пасху и не оказаться на больничной койке.

Самый традиционный пасхальный продукт — яйца — могут навредить здоровью человека, особенно если на них есть бактерии рода Salmonella.

Бактерии устойчивы к внешней среде и могут сохраняться на продуктах довольно долгое время. Считается, что от бактерий можно избавиться, помыв яйца в воде с хозяйственным мылом, но микроорганизмы в инфицированном продукте чаще всего находятся в районе желтка, проникая внутрь через поры оболочки.

При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки, которая указывается предприятием-изготовителем на каждой штуке. Следите за сроками их годности (при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха 85-88% хранение диетических яиц — не более 7 суток; столовых яиц — не более 25 суток; мытых яиц — не более 12 суток).

Хранить яйца нужно в холодильнике острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец. В таком положении они лучше хранятся. Кроме того, необходимо мыть яйцо и ячейки для хранения яиц в холодильнике.

Варить яйцо необходимо не менее 10 минут от момента полного закипания воды. Для окраски яиц лучше использовать только разрешенные Роспотребнадзором пищевые красители или луковую шелуху.

Не рекомендуется употреблять яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи и использовать для приготовления блюд, которые не подвергаются термической обработке, например, пасха или белковый крем.

Поскольку пасха содержит в своем составе сырые яичные желтки, употребление этого продукта за праздничным столом может быть опасным. Если же человек не может отказаться от этой традиции, в Роспотребнадзоре рекомендуют отбирать для приготовления пасхи только очень свежие яйца и хранить ее в холодильнике.