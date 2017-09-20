Росгвардия открыла вакансии в шести городах Карелии

Росгвардия Карелии открыла вакансии в шести городах республики. Ведомство нуждается в работниках на должности «полицейский» и «водитель».

Петрозаводский ОВО:

имеющиеся вакансии: полицейский

контактный телефон: (8-814-2) 73-59-78

Кемский ОВО:

имеющиеся вакансии: полицейский (дислокация – Беломорск), полицейский водитель (дислокация – Кемь)

контактный телефон: (8-814-58) 5-44-93

Кондопожский ОВО:

имеющиеся вакансии: полицейский, полицейский водитель

контактный телефон: (8-814-51) 7-69-88

Медвежьегорский ОВО:

имеющиеся вакансии: полицейский водитель (дислокация – Медвежьегорск), полицейский (дислокация – Пудож)

контактный телефон: (8-814-34) 5-79-42

Олонецкое ОВО:

имеющиеся вакансии: полицейский

контактный телефон: (8-814-36) 4-18-60

Сортавальский ОВО:

имеющиеся вакансии: полицейский водитель (дислокация – Сортавала), полицейский (дислокация – Лахденпохья)

контактный телефон: (8-814-30) 4-65-07