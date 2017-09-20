Росгвардия открыла вакансии в шести городах Карелии

Росгвардия Карелии открыла вакансии в шести городах республики. Ведомство нуждается в работниках на должности «полицейский» и «водитель».
Петрозаводский ОВО:
имеющиеся вакансии: полицейский
контактный телефон: (8-814-2) 73-59-78
Кемский ОВО:
имеющиеся вакансии: полицейский (дислокация – Беломорск), полицейский водитель (дислокация – Кемь)
контактный телефон: (8-814-58) 5-44-93
Кондопожский ОВО:
имеющиеся вакансии: полицейский, полицейский водитель
контактный телефон: (8-814-51) 7-69-88
Медвежьегорский ОВО:
имеющиеся вакансии: полицейский водитель (дислокация – Медвежьегорск), полицейский (дислокация – Пудож)
контактный телефон: (8-814-34) 5-79-42
Олонецкое ОВО:
имеющиеся вакансии: полицейский
контактный телефон: (8-814-36) 4-18-60
Сортавальский ОВО:
имеющиеся вакансии: полицейский водитель (дислокация – Сортавала), полицейский (дислокация – Лахденпохья)
контактный телефон: (8-814-30) 4-65-07