Родителей подростков с нашумевшего фото у мемориала ВОВ в Беломорске оштрафовали

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Беломорске 27 июня. На ней рассмотрели обстоятельства дела о вызывающем поведении подростков, сделавших фотографию у памятника «Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, защитникам Отечества 1941-1945».

Родителей пяти несовершеннолетних участников дела оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. По статье 5.35 КоАП РФ штраф за это нарушение составляет от ста до пятисот рублей.

Кроме того, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики штраф наложили на одного из подростков. Всех несовершеннолетних участников скандальной истории поставили на профилактический учет, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Напомним, сложившаяся в Беломорске ситуация получила большой резонанс после того, как сотрудник местного МВД сделал в соцсети замечание подросткам, которые в вызывающих позах сфотографировались возле памятника ВОВ. Матери одного из детей это не понравилось, полицейскому грозит наказание. Представители МВД со всей страны организовали флешмоб и встали на сторону карельского правоохранителя.