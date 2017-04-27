Ревизия замков

Велосезон в Карелии начался. Только за последние сутки в республике похищено 5 велосипедов, об этом сообщает МВД Карелии. С начала этого года — 17. В прошлом году в полиции зафиксировали 250 подобных краж.

Обычные противоугонные тросы воров не останавливают. Как раз два похищенных вчера велосипедов были «обезопашены» гибким тросом. Причем стояли в подъезде.

«Республика» подготовила обзор противоугонных приспособлений для любителей двухколесного транспорта.

1. Самая ненадежная защита — гибкие противовоугонные тросы. Они защищают только от честных людей: тонкий трос перерезается любыми кусачками, толстый — болторезом. Крайне не рекомендуется оставлять велосипед на улице или в подъезде без присмотра, «обезопасив» его таким тросом.

2. Немного лучше — U-образные замки. Разрезать их почти невозможно, но можно вскрыть отмычкой, как и любой замок. К тому же весить такая металлическая дуга будет килограмм-полтора, и обхватить дерево или столб таким замком не получится, а организованных велостоянок в Карелии не так много.

3. Еще один вариант — замки, блокирующие колесо. Очень распространенный в Европе тип замка: компактный и надежный. Вскрыть его сложно, уехать на таком велосипеде невозможно. В России непопулярен: заблокированный велосипед несложно просто взять и унести.

4. Один из самых надежных и удобных способов защиты велосипеда —цепь, усиленный вариант троса. Разрезать или перекусить закаленную цепь сложно, хотя сам замок опять же можно вскрыть отмычкой. Помните, что цепь должна быть длинной, чтобы закрепить ее, пропустив не только через раму, но и через колеса. В противном случае велосипед у вас останется, но поехать на нем все равно не получится.

5. Единственный гарантированный способ защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра. А если необходимо отойти ненадолго — оставить под камерой видеонаблюдения. Крайне не рекомендуется оставлять свой велосипед ночевать в подъезде. Лучше забирать домой.

На 100% от кражи не защитит ни один замок. Несколько советов для любого, кто ездит на велосипеде:

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют сохранять технический паспорт велосипеда. Если его нет, просто сфотографировать своего железного коня. Это поможет искать велосипед, если его все же похитят. Еще можно сделать свой велосипед приметным — нанести особые царапинки или нарисовать что-то краской. Это поможет доказать, что велосипед — ваш.

Кстати, у многих велосипедов есть серийный номер. Сфотографируйте его — это еще надежнее.

Полиция также советует не покупать велосипеды с рук без документов — есть большие шансы приобрести похищенную вещь. В интернете есть несколько баз, где публикуются серийные номера угнанных велосипедов: «Велорозыск», Lostbike, «Велоугон», Stolenbike. Там можно проверить велосипед перед покупкой.

Если ваш велосипед все же украли, как можно скорее обращайтесь в полицию.