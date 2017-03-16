«Ремстройкомплекту» придется переделывать дороги, отремонтированные в прошлом году

Администрация Петрозаводска намерена в течение ближайших двух недель совместно с представителем компании «Ремстройкомплект» объехать дороги, которые были отремонтированы этим подрядчиком в прошлом году, чтобы зафиксировать все ямы.

На данный момент наибольшую тревогу вызывает состояние асфальта на улице Ленинградской, где свежее покрытие в буквальном смысле смылось с дороги вместе с асфальтом. Аналогичные проблемы есть и на улице Суоярвской.

Напомним, что в прошлом году основной объем дорожных работ на себя взяли две организации — «Ремстройкомплект» и «ПСК-Строитель». Если к ПСК претензий практически нет за исключением проседания в некоторых местах крышек канализационных люков, то к «Ремстройкомплекту» претензий довольно много.

У администрации возникают обоснованные опасения по поводу гарантийного ремонта, потому что сейчас мэрия вынуждена судиться с «Ремстройкомплектом» по поводу выполнения гарантийных обязательств по их прежним контрактам.

— Рассчитываем, что «Ремстройкомплект» отнесется к этому контракту с большим усердием, чем к предыдущим гарантийным обязательствам, — сообщила Ирина Мирошник.

В мэрии также сообщили, что намерены объявить конкурс на 35 миллионов на выполнение ямочного ремонта по наиболее проблемным участкам городских дорог. Эти работы должны быть выполнены в мае-июне, когда установится благоприятный температурный режим. Пока же ямы заделывают с помощью технологии холодного асфальта, однако в мэрии подчеркивают, что эти заплаты — временные.