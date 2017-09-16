Ремонт пострадавшего от взрыва дома на Пробной завершается

Рабочие практически завершили ремонт дома на улице Пробной в Петрозаводске, пострадавшего от взрыва бытового газа осенью 2015.

15 сентября министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец проинспектировал ход ремонта.

— Мы очень плотно сотрудничаем с председателем совета дома Владимиром Васильевичем Кукушкиным, — отметил Дмитрий Матвиец. — Что касается ремонта, то на сегодня основные работы выполнены, и сейчас производится ремонт подъездов. Объем работ определен совместно с активом дома.

Напомним, 19 сентября в доме № 22 по улице Пробной взорвался бытовой газ. На месте погибла пожилая женщина, еще две пенсионерки позже умерли в больнице. Более десяти человек пострадали.

Правительство Карелии выделило порядка 7 миллионов рублей на ремонт дома. Пострадавшим семьям было предоставлено жилье и выплачены компенсации на ремонт квартир в зависимости от степени их разрушения.