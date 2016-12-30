Ремонт подземного перехода в Петрозаводске завершен

Компания «Петрострой КСМ» закончила ремонт подземного перехода между улицами Максима Горького и Фурманова в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Результаты ремонта, обошедшегося муниципальному бюджету в 778 тысяч рублей, накануне изучили сотрудники мэрии. Ремонтные работы приняты.

Подрядчик оборудовал переход новым освещением и отремонтировал лестницу, в том числе оснастив ее пандусом и поручнями. Старые лампы заменили на светодиодные светильники, позволяющие регулировать яркость.

Гарантийный срок работ рассчитан на три года. В 2017 году городские власти планируют продолжить ремонт перехода.