Рассмотрение иска компаний «САНА» и «САНА+» о восстановлении деловой репутации началось в суде Петрозаводска

В Арбитражном суде Карелии началось рассмотрение иска компаний «САНА» и «САНА+» о восстановлении деловой репутации. Ответчики — бывший клиент компаний Сергей Кривошлык, блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, телекомпании «Резонанс» и ВГТРК, а также ООО «Вектор-7», учредитель интернет-журнала «7×7».

Истцы требуют признать сведения, распространенные указанными компаниями и гражданами, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, а также взыскать репутационный вред в сумме 15 миллионов 20 тысяч рублей.

На суд явились лишь представитель блогера Сергея Колясникова Анастасия Удеревская и юрист ГТРК «Карелия» Николай Миронов. Остальные ответчики проигнорировали заседание.

Анастасия Удеревская подала три ходатайства, в которых просила суд истребовать дополнительную информацию от Следкома Карелии, яснее сформулировать исковые требования, а также ходатайствовала о выделении дела по иску к блогеру из Екатеринбурга в отдельное производство и перевести его рассмотрение в Свердловскую область по месту жительства ответчика.

Суд удовлетворил два первых ходатайства, а вопрос по переносу суда будет рассмотрен позже.

Напомним, группа компаний, куда входят фирмы «САНА» и «САНА+», занимается строительством, продажей жилья, предоставлением займов и прочих видов кредита в Карелии. Шум вокруг деятельности бизнесменов поднялся после того, как часть клиентов фирм холдинга не смогла оплачивать рассрочку на покупку жилья. Люди брали деньги в долг под проценты в валюте. Стоимость рассрочки выросла после падения курса рубля. В результате по решению суда петрозаводские семьи, клиенты холдинга, лишились квартир и остались должны фирмам большие суммы денег. Два года назад против неопределенного круга лиц, имеющих отношение к холдингу, было заведено уголовное дело по статье «мошенничество», однако позже оно было прекращено — в действиях сотрудников ООО «Сана+» и представляемых ими организаций признаков мошенничества найдено не было.

Напомним также, в настоящее время «САНА+» уже судится с ВГТРК и жителем Карелии за подрыв деловой репутации.