Рассаду, спецодежду и продукты будут продавать на ярмарке в Петрозаводске

С 11 по 14 мая на пересечении Инженерной улицы и Октябрьского проспекта будет работать традиционная весенняя ярмарка. Жители города смогут купить рассаду, плодово-ягодные кустарники, саженцы деревьев, рассаду и семена.

Садоводы смогут найти на прилавках инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства. Кроме того, горожан ждут мясо, рыба, молочная продукция и другие товары.

Мэрия Петрозаводска приглашает поучаствовать в ярмарке сельхозпредприятия, предприятия оптовой торговли, фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Для пенсионеров, желающих продать рассаду или цветы, торговые места предоставят бесплатно.

Заявки можно подать в электронном виде по адресу: ut@petrozavodsk-mo.ru. Телефон для справок 71-35-69. Ярмарка будет работать в течение четырех дней с 10:00 до 19:00.