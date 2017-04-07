Распределены деньги на создание современной городской среды в Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства, распределяющее средства на создании современной городской среды между поселениями республики. Речь идет о финансировании проектов в рамках программы «Комфортная городская среда».

Больше всего денег согласно документу получит Петрозаводск: из 60,5 миллиона рублей, предназначенных карельской столице, 40 с небольшим миллионов пойдут на благоустройство дворов, остальное – на проекты, касающиеся общественных территорий.

Сортавальский район получит 11 миллионов рублей, Сегежский – 10 миллионов. В общей сложности деньги достанутся населенным пунктам, расположенным во всех районах Карелии. С полным списком субсидии можно ознакомиться на сайте правительства.