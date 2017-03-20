Распилить доски и собрать деньги на лекарства просит Петрозаводский приют для животных

Петрозаводский общественный приют для животных просит о помощи. На территорию привезли большое количество досок и поддонов, которые можно использовать для растопки печей в кошачьих домиках. Теперь активисты ищут сильных мужчин, которые помогут их распилить.

Кроме того, нужна помощь на покупку лекарств. Приютские кошки заразились ушным клещом, который доставляет большой дискомфорт, заставляет расчесывать уши, а это может вызвать гнойный отит и даже глухоту.

Сейчас работники приюта собирают деньги на препарат от ушного клеща «Стронгхолд», а также на противовирусное средство «Фамвир», которое часто бывает нужно для лечения больных животных.

Карта для помощи котам из приюта: СБ 5469 2500 1107 3719

Ольга Александровна О. (Мобильный банк +7-921-453-1182).

Помочь приюту также можно на акции, которая пройдет 21-26 марта в ТРЦ «Макси». Волонтеров можно будет найти в магазине SPAR с 11:30 до 21:00. В подарок животным можно принести:

— сухие и влажные корма для кошек и собак премиум-класса, — мясные консервы, — крупы, — игрушки и амуницию, — древесный наполнитель для лотков, — старые простыни, одеяла, газеты, — средства для уборки: моющие средства, средства для мытья посуды и помещений, перчатки медецинские, хозяйственные, резиновые, бахилы, бумага туалетная.

Также всегда актуальна помощь деньгами.