Рашид Нургалиев стал претендентом на звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Мэрия опубликовала список кандидатов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска».

Среди претендентов педагоги Людмила Кошкина и Марина Савельева, архитекторы Эдуард Андреев и Алексей Варухин, концертмейстер Павел Бобин, солист народного хора Игорь Осипов, заместитель Совета ветеранов Вячеслав Кашин, заместитель руководителя регионального исполкома «Офицеры России» Сергей Кондратюк, директор карельского ресурсного центра общественных организаций Николай Оськин, председатель Всероссийского общества инвалидов Тамара Петрова, редактор «НКМ» Светлана Пушкина, внештатный советник главы Карелии Галина Разбивная, атаман казачьего общества Александр Фарутин, директор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников, оператор котельной Илья Емелин и заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.

Имя нового почетного гражданина станет известно в ходе заседания комиссии, которое состоится 26 апреля. В этом году принято решение выбрать только одного почетного гражданина из представленных.