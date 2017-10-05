Рашид Нургалиев поддержал идею благоустроить берега рек Неглинки и Лососинки в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что в следующем году в городе необходимо благоустраивать прибрежные территории — берега рек Неглинки и Лососинки. С такой инициативой она выступила на совещании, посвященном результатам работы по благоустройству города. Совещание прошло под председательством заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Напомним, Рашид Нургалиев сегодня осмотрел новые игровые и спортивные городки, которые были подарены городу правительствами Москвы и Санкт-Петербурга.

Нургалиев поддержал инициативу мэра города и сказал, что начать благоустройство можно с территории, где находится обелиск воинам-участникам локальных конфликтов, он предложил реконструировать мостик через реку Неглинку в следующем году, сделать детскую площадку, а также создать в районе Парка пионеров музей, посвященный участникам войн современности.

— Мы предлагаем посмотреть, и, может быть, восемнадцатый год посвятить нашей реке Неглинке (…), и второе: мы должны рассмотреть этот вопрос очень взвешенно и провести какие-то, может быть, слушания с нашими гражданами, — сказал Рашид Нургалиев.