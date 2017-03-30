Раненого ястреба-перепелятника спасли жители Петрозаводска

30 марта в визит-центр Водлозерского парка пришли две жительницы Петрозаводска. Они принесли коробку с раненой хищной птицей, которую нашли у морфологического корпуса ПетрГУ. Сотрудники центра определили, что к ним попал молодой ястреб-перепелятник, пишет пресс-служба парка.

На помощь приехал доктор биологических наук, ведущий сотрудник Института биологии КарНЦ РАН Александр Артемьев. Он осмотрел животное и обнаружил, что у него повреждено левое крыло.

— Это годовалая самка ястреба-перепелятника, — пояснил Александр Артемьев. – Скорее всего, гонялась за воробьями и ударилась об стекло. Если переживет первые два дня – останется жить. Неизвестно ведь, что еще она могла повредить при сильном ударе. На полное восстановление потребуется минимум два месяца – выпустить можно будет не раньше середины лета.

Сотрудники визит-центра решили поселить птицу у себя и ухаживать за ней. Для ястреба построят вольер и обеспечат все необходимые условия. Когда птица поправится, ее окольцуют и выпустят на волю на территории Водлозерского национального парка.