Работники Пряжинского совхоза собирают помощь для голодающих животных

Сотрудники Пряжинского совхоза обратились к жителям республики с просьбой о помощи. Из-за сложной ситуации на предприятии животные голодают, чтобы спасти их от гибели, работники собирают средства на покупку кормов.

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 4276 8250 1540 0913 (привязана к телефону 8-981-405-64-48). Держатель карты – Екатерина Ефремова. Также деньги можно опустить в благотворительный ящик в магазине «Северное сияние» в Пряже. Отчеты о поступлении и расходовании денег будут публиковаться на странице Екатерины Ефремовой в «ВКонтакте».

Кроме того, в коровнике принимают еду: мелкий картофель, яблоки, крупы, кормовые смеси для крупного рогатого скота, сено. Также в совхозе нужны энергосберегающие лампочки. По вопросам пожертвования продуктами и лампочками можно обращаться по телефону 8-921-700-10-13 (Татьяна).

Напомним, проблемы на предприятии ОА «Пряжинское» начались в 2016 году. С сентября на предприятии начались перебои с зарплатой, в январе 2017-го работники вышли на забастовку. В 2017 году на предприятие пришел новый генеральный директор. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплате.