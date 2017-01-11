Работники карельского заповедника приняли участие в общемировом флешмобе

Свою интернет-акцию заповедник приурочил к 100-летию заповедной системы России, которое отмечается сегодня, и выложил видеоклип на своей странице в соцсети.

Отметим, что интернет-флешмоб «Маннекен челлендж» (Mannequin Challenge) придумали школьники одной из американских школ в октябре 2016 года. Они специально на некоторое время замерли в учебном классе и сняли это на камеру. запись оказалась очень популярной, и с тех пор по всему миру растет число поклонников этого флешмоба. В нем приняли участие многие известные звезды шоу-бизнеса и даже политики.