Пятеро жителей Карелии заболели клещевым энцефалитом с начала эпидсезона

С начала эпидсезона в больницы Карелии по поводу присасывания клещей обратилось 3 474 человека, из них 729 — дети.
Обращения зарегистрированы во всех районах республики.
С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев клещевого энцефалита и 9 случаев клещевого боррелиоза.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии обработали акарицидным составом 388 объектов, где встречаются клещи, площадь обработки — 510 гектаров.
Продолжается проведение профилактических прививок, с начала года вакцинировано против клещевого энцефалита 11 548 человек, в том числе 2 194 ребенка.
Роспотребнадзор предупреждает, что активность клещей в республике продолжается до октября.