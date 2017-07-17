Пятеро жителей Карелии заболели клещевым энцефалитом с начала эпидсезона

С начала эпидсезона в больницы Карелии по поводу присасывания клещей обратилось 3 474 человека, из них 729 — дети.

Обращения зарегистрированы во всех районах республики.

С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев клещевого энцефалита и 9 случаев клещевого боррелиоза.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии обработали акарицидным составом 388 объектов, где встречаются клещи, площадь обработки — 510 гектаров.

Продолжается проведение профилактических прививок, с начала года вакцинировано против клещевого энцефалита 11 548 человек, в том числе 2 194 ребенка.

Роспотребнадзор предупреждает, что активность клещей в республике продолжается до октября.