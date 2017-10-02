Все дороги ведут в Приладожье

На юге Карелии развивается туристическая инфраструктура. Пять природных и культурных объектов в Приладожье посетил на прошлой неделе глава республики Артур Пафренчиков. По некоторым из них власти пока только разрабатывают планы, на других активно идут работы.

К каньону и водопадам

Речь идет прежде всего о создании кластера «Южная Карелия», в рамках которого благоустраивают подъезды к горному парку «Рускеала» и водопадам Белые мосты. Соглашение о строительстве дорог к этим объектом правительство Карелии и Ростуризм подписали в 2016 году.

На Белых мостах заканчивается первый этап работ: подрядчику осталось уложить верхний слой на 6,5 километра дороги. Из-за большого количества скальных пород строительство несколько затянулось, но участок обещают сдать в срок.

Определенные сложности возникли со вторым этапом благоустройства, в рамках которого предстоит построить еще 3,5 километра дороги и проложить 13 километров ЛЭП. Проект должен быть согласован с РЖД и ТГК-1.

— Они не отказывают в согласовании, но процедура прохождения документов очень длительная, — рассказала заместитель гендиректора «ТПО «Питкяранта» Ирина Каковка. – Это может занять месяц-два, что в нашем случае недопустимо. Нам нужно успеть в этом году сделать проект и пройти экспертизу, чтобы привлечь деньги на следующий год. Если проекта не будет, то и финансирования мы не получим.

Артур Парфенчиков поручил организовать совещание с энергетиками, а просьбы к РЖД пообещал лично передать начальнику Октябрьской железной дороги Владимиру Голоскокову.

Покрытие на дороге будет не асфальтовым, а щебеночно-песчаным. За счет этого подрядчик будет работать и зимой, так что маршрут смогут открыть для туристов уже в мае 2018-го.

В горном парке «Рускеала» все идет по плану: строительство дороги с пешеходной зоной практически закончили, скоро приступят к созданию стоянки на три тысячи мест. После этого всю инфраструктуру для приема гостей, включая кафе и информационный центр, перенесут на новое место.

— За счет того, что входная зона станет больше, мы в разы увеличим количество туристов, которое сможет посетить горный парк, — сказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Это, по словам Артура Парфенчикова, пойдет на пользу в том числе и оперному фестивалю Ruskeala Symphony, который в следующем году планируют снова провести в горном парке.

— Мы считаем, что эта площадка должна использоваться не только для этого фестиваля, — сказал глава Карелии. – У нас есть проекты, связанные с театром, и еще целый ряд интересных предложений. Они сделают рускеальский парк не только природным и промышленным музеем, но и культурным центром.

Власти также планируют восстановить железнодорожную ветку, которая существовала в Рускеале до 1992 года. По ней в горный парк можно будет доехать на ретро-поезде, который уже курсирует между Санкт-Петербургом и Сортавалой.

Церковь и городище

В поселке Салми Питкярантского района будут восстанавливать церковь Николая Чудотворца, построенную в начале XIX века. Это единственное сохранившееся в России здание архитектора Карла Энгеля, который известен своей застройкой Хельсинки.

Инициативная группа местных жителей добивалась реконструкции церкви около двух лет, а весной их поддержал Артур Парфенчиков. Во время поездки в Приладожье он поручил заняться подготовкой проекта, чтобы понять, сколько денег и времени понадобится на восстановление храма.

— Эта духовная туристическая часть нужна Салми. Поселок по-другому будет выглядеть, когда здесь появятся красивый храм, духовно-просветительский центр, — отметил глава региона.

Увеличению турпотока в Приладожье должно поспособствовать и создание пассажирского причала в Хийденсельге. Сейчас там есть только старый деревянный причал, принадлежащий Ладожскому лесопильному заводу, его используют для отгрузки бруса, пило- и лесоматериалов.

— Нам важно в Приладожский кластер запустить крупнотоннажные пассажирские суда, — пояснил глава Карелии. — В Сортавале это невозможно из-за особенностей дна. Туристы смогут приезжать в Хийденсельгу в рамках посещения Валаама. Мы рассчитываем в первую очередь на туристов из Петербурга, но это могут быть и другие рейсы.

Сейчас власти ищут инвестора, готового вложить средства в этот проект.

Последним пунктом поездки стало городище Паасо в Сортавальском районе. Оно представляет собой город-убежище на вершине горы Паасонвуори, где местное население в XII-XIII веках спасалось от набегов завоевателей.

— По мнению ученых, это сердце народа корела, который проживал здесь в Раннем Средневековье, — рассказал Артур Парфенчиков. – Мы сегодня имеем ряд интересных предложений, чтобы здесь создать максимально исторически реконструированный объект, сделанный на основе археологических исследований.

Все работы на городище будут проходить под присмотром историков и археологов. У подножия горы разместится современная инфраструктура: парковка, кафе, лекторий, подъемник для тех, кому трудно преодолеть крутой подъем пешком.

Городище древних карелов, кстати, не единственный памятник истории в окрестностях Пассонвуори. В русско-шведскую войну 1808 года в ее окрестностях хоронили русских солдат, а в Великую Отечественную в этой местности шли серьезные бои. Все это также может стать объектом интереса для туристов.