Пять школ из Карелии претендуют на грант в миллион рублей

Пять школ из Карелии участвуют в конкурсе на федеральные гранты. По результатам отбора Минобрнауки России предоставляет победителям субсидию на инновационные проекты – чуть больше миллиона рублей.

В конкурсе заявились Летнереченская средняя школа, а также четыре учреждения из Петрозаводска: средняя школа № 2 «Источник», школа № 14, лицей № 1 и Петровская школа.

Эти учебные заведения намерены продвигать такие направления как «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации», «Поддержка детского и юношеского чтения», «Инновации в школьном инженерно-математическом и естественно-научном образовании» и «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся».

Победителей определят до конца марта. В случае выигрыша правительство Карелии гарантирует софинансирование проекта.