Пять человек получили штраф за рыбалку на госгранице

Сотрудники ФСБ Карелии задержали пятерых нарушителей границы на территории Муезерского района в пограничной зоне. Они проделали лаз в инженерном заграждении и на снегоходах выдвинулись в сторону государственной границы – собирались ловить там рыбу. Однако насладиться рыбалкой им не удалось, их задержали пограничники.

Оказалось, что у задержанных были пропуска для въезда транспортных средств в пограничную зону и разрешения на ведение хозяйственной деятельности за рубежом инженерно-технических сооружений, выданные пограничным органом. Однако поскольку нарушители проникли за инженерно-технические сооружения в неустановленном месте, их привлекли к ответственности. Общая сумма штрафа составила 5 тысяч рублей.