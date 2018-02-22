Путешественники смогут проголосовать на вокзале Петрозаводска

В соответствии с соглашением ОАО «РЖД» на безвозмездной основе предоставит площади, расположенные в зданиях железнодорожных вокзалов и иных объектах недвижимого имущества компании для работы участковой избирательной комиссии и организации в них помещения для голосования.
Участки для голосования будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций.
Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование и обеспечена телефонная связь.
На выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года граждане смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 38 железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД» в 25 субъектах России. Петрозаводский вокзал станет единственным в Карелии, где будет открыт участок для голосования.
Время работы избирательных участков – с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Дополнительную информацию о голосовании на выборах президента Российской Федерации в 2018 году можно уточнить в информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии РФ по телефону 8-800-707-20-18 (звонок бесплатный).
Как проголосовать:
— если дата поездки известна заранее, можно написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов;
— если необходимость отъезда возникла неожиданно, то за 4 дня до выборов можно написать заявление, на которое крепится специальная защитная марка. Такие избиратели исключаются из списка своего избирательного участка, а в графе «Особые отметки» указывается номер наклеенной марки. Одну часть марки прикрепят напротив фамилии избирателя на участке в аэропорту или на вокзале, куда он придет голосовать.