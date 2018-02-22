Путешественники смогут проголосовать на вокзале Петрозаводска

В соответствии с соглашением ОАО «РЖД» на безвозмездной основе предоставит площади, расположенные в зданиях железнодорожных вокзалов и иных объектах недвижимого имущества компании для работы участковой избирательной комиссии и организации в них помещения для голосования.

Участки для голосования будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций.

Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование и обеспечена телефонная связь.

На выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года граждане смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 38 железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД» в 25 субъектах России. Петрозаводский вокзал станет единственным в Карелии, где будет открыт участок для голосования.

Время работы избирательных участков – с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Дополнительную информацию о голосовании на выборах президента Российской Федерации в 2018 году можно уточнить в информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии РФ по телефону 8-800-707-20-18 (звонок бесплатный).