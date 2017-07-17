Путешественники и металлурги

13 и 14 июля врио главы Карелии Артур Парфенчиков с рабочим визитом посетил Муезерский район и Костомукшу. Цель визита – узнать от местных жителей о проблемах, поздравить костомукшан с Днем металлурга, а также – побывать на важных республиканских объектах.

«Большое приключение»

В начале своей рабочей поездки руководитель региона приехал на туристическую базу «Большое приключение», которую основали неподалеку от деревни Тикша известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро. Артур Парфенчиков узнал, в каких условиях в нем отдыхают дети.

Сейчас в «Большом приключении» находятся 200 детей из разных городов России. За лето на турбазе успевает побывать около 1200 человек. Дети по возрасту делятся на группы из десяти человек: от 8 до 13 и от 14 до 17 лет. Дети из младшей группы живут в домах, из старшей – в палатках. За каждой командой закреплено двое взрослых – инструктор и вожатый.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

По словам основателя лагеря Матвея Шпаро, все инструкторы на турбазе – профессиональные спортсмены. Это важно потому, что лагерь специализируется на активном отдыхе: дети занимаются велотриалом на лесных тропах, преодолевают веревочные туристские маршруты, ходят в многодневные пешие и водные походы.

Также в лагере есть собачий питомник, где проживают больше 60 псов породы хаски. Отдыхающие ухаживают за животными, получают навыки работы с собаками, ходят с ними в пешие походы.

Матвей Шпаро также добавил, что в лагере принимаются все необходимые меры безопасности. Учреждению уже 17 лет, и каждое рабочее утро замдиректора лагеря по безопасности сообщает в МЧС о маршрутах тургрупп, количестве отправившихся в поход. Такие меры руководство турбазы начало выполнять задолго до трагических событий на Сямозере, после которых эти требования стали для детских лагерей обязательными.

«Большое приключение» находится в шести километрах от республиканской трассы на Муезерский и Костомукшу. Добраться до лагеря можно только по усу – лесной дороге низкого качества. Артур Парфенчиков поручил Госкомтрансу проработать вопрос обустройства подъезда к лагерю, предполагается, что его передадут в республиканскую собственность. Более того, ремонт шестикилометровой дороги к «Большому приключению» планируется произвести уже в сентябре.

Деревня с лифтами

В поселке Ледмозеро Муезерского района компания «КСМ» строит современную трехэтажную школу. Учебное заведение рассчитано на 330 учащихся. Оно будет отвечать всем современным требованиям программы «безборьерная среда»: в школе предусмотрены широкие коридоры и лифты для детей-инвалидов.

Предполагается, что в заведении будут учиться не только местные жители, но и дети из соседнего поселка Тикша. По словам министра образования Карелии Александра Морозова, ведомство уже прорабатывает вопрос транспортировки учащихся из Тикши в Ледмозеро.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Ранее на месте новостройки стояла школа, которую в 2012 году признали аварийной. С тех пор детям приходится учиться в стоящем по соседству деревянном здании начальной школы. По словам Морозова, условия обучения в нем оставляют желать лучшего: год постройки начальной школы — 1956.

В связи с этим правительство Карелии и решило создать в Ледмозеро новое учебное заведение. Тем более что в поселке, как отмечают специалисты, очень хорошая демография. Проект новой школы министерство образования прорабатывало несколько лет.

Строители обещают сдать объект 8 декабря, после чего начнется базовое оснащение школы мебелью и книгами. Первый звонок в ней прозвенит 1 сентября 2018 года.

Строительство объекта 13 июля проинспектировал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что компания «КСМ» — ответственная, поэтому никаких сомнений в том, что объект будет сдан в срок, нет.

– Никакого беспокойства по этому объекту нет. Сейчас и меня, и членов правительства больше волнует вопрос строительства новых школ в других населенных пунктах – в Сортавале, в Деревянном, в Медвежьегорске, в Кеми и в Петрозаводске. Дети должны ходить в хорошие школы. Сейчас это одна из основных наших задач. Думаю, мы ее решим. Если что – пойдем на социальное кредитование в рамках нашего проекта с «Газпромбанком», – добавил руководитель региона.

После посещения строящейся школы в Ледмозеро врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретился с жителями Муезерского района. Встреча проходила в Доме культуры в райцентре, в мероприятии приняли участие около 200 человек.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Одной из основных проблем местные жители определили состояние республиканских дорог в районе. Как отметил Артур Парфенчиков, сфера дорожного строительства и содержания в ближайшее время должна измениться в лучшую сторону.

– Работу с подрядчиками теперь будет регулировать новый типовой договор. То есть выигравшая конкурс компания будет определять субподрядчика только с согласия заказчика. Иными словами, местные ДРСУ будут получать деньги напрямую, средства не будут оседать в «прокладочных компаниях», – прокомментировал врио главы Карелии.

Город металлургов

На следующий день – 14 июля – руководитель региона Артур Парфенчиков прибыл в Костомукшу, жители которой в этот день отмечали День металлурга и 35-летие Костомукшского ГОКа. Но до начала праздничных мероприятий Артур Парфенчиков посетил Межрайонную больницу №1.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Замглавврача учреждения Елена Богданова провела экскурсию по детской и взрослой поликлиникам, а также по основным отделениям стационара. Руководитель региона высоко оценил работу и оснащённость медучреждения: больница отвечает всем современным требованиям.

Однако, как сообщила Богданова, проблемы у больницы всё-таки есть: томограф нуждается в новом охлаждающем контуре, цена которого — почти семь миллионов рублей. На это Артур Парфенчиков заявил, что республика на такие важные вещи обречена изыскивать деньги. Он обещал способствовать решению этой проблемы.

После обхода медучреждений врио главы Карелии встретился с трудовым коллективом. Поскольку больница обслуживает не только жителей Костомукши, но и Муезерского и Калевальского районов, медиков очень волнует состояние дорожной сети. Так, например, из поселка Лендеры Муезерского района пациента на скорой помощи везут в больницу около восьми часов.

Парфенчиков, предвидя жалобы на плохие дороги, сразу пояснил, что руководство республики эту проблему уже решает.

– Сеть республиканских дорог у нас будет снижаться: вопрос о переводе многих участков в федеральную собственность уже решается. Мы надеемся, что уже в ближайшее время трасса Костомукша – Кочкома – госграница перейдет в ведение Министерства транспорта России. Хотелось бы, чтобы уже через 3-4 года она стала такой же, как «Кола», – пояснил врио главы Карелии.

Также трудовой коллектив Межрайонной больницы очень волнует обеспечение новыми кадрами. Глава Костомукши Анна Бендикова сообщила – на базе больницы обучаются сейчас 50 человек, которые в дальнейшем будут работать здесь.

ГОКу – 35

14 июля жители Костомукши отмечали 35-летие градообразующего предприятия «Карельский окатыш». Праздник приурочили ко Дню металлурга. Первое мероприятие прошло в культурно-спортивном центре «Дружба», где собрались работники ГОКа.

Руководитель региона Артур Парфенчиков отметил, что местные металлурги совершили настоящий трудовой подвиг, создав успешный и известный во всем мире горно-обогатительный комбинат, благодаря которому появился современный и красивый город.

— Сегодня, когда ты бродишь по Костомукше и видишь светлые кварталы, ничего, кроме восхищения, не испытываешь. Сегодня это, я не побоюсь этого сказать, один из красивейших городов севера России. Красота Костомукши — в молодости, в современности, в устремленности в светлое будущее. Ведь 35 лет — это и для человека возраст взросления, а для города — это совсем мало. 35 лет назад приехать на север, в лес с мечтою построить здесь чудо-город могли только люди с особым духом. Костомукшане — это, безусловно, гордость республики, — заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии вручил нескольким сотрудникам ГОКа благодарственные письма. А электрослесарю по ремонту и обслуживанию электрооборудования Николаю Политухину Артур Парфенчиков присвоил почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Карелии» за большой вклад в развитие горнопромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд.

Николай Политухин рассказал, что трудится на ГОКе с 1981 года.

— Конечно, изначально работа была для меня только способом заработать деньги. Теперь быть металлургом — образ жизни. С этим связана вся моя жизнь, — рассказал Николай Политухин.

После вручения наград на центральной площади Костомукши начался праздничный концерт. Перед собравшимися выступили местные танцевальные и вокальные коллективы, а также Денис Майданов и группа «Песняры».