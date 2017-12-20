Путаницу с дорожными знаками у Гоголевского моста устранят в течение суток

Практически все дорожные знаки, которые установили у Гоголевского моста на время строительства нового путепровода, демонтировали. Об этом «Республике» рассказали в компании «КСМ», добавив, что оставшиеся работы проведут завтра в течение дня.

На путаницу со знаками жаловались водители, которые, например, не могли попасть на мост, двигаясь по Красноармейской со стороны Кукковки: мешал знак, запрещающий поворот налево. Кроме того, на улицах Гоголя и Красноармейской в течение дня возникали небольшие пробки. Мэрия Петрозаводска сообщила, что в ближайшее время будет мониторить режим работы светофоров на этом участке. При необходимости его скорректируют, чтобы избежать заторов, особенно в часы пик.