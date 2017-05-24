«ПСК-Строитель» закончил гарантийный ремонт дорог в Петрозаводске

Компания «ПСК-Строитель» закончила гарантийный ремонт дорог в Петрозаводске. Качество работ на трех восстановленных участках проверили начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Юлия Мизинкова, депутат Дмитрий Романов и общественный контролер Дмитрий Рубан.

В прошлом году подрядчик менял асфальтобетонное покрытие на Комсомольском проспекте и вдоль улицы Ровио. Уже этой весной появились дефекты: в нескольких местах разошелся шов по центральной части дороги. На улице Лыжной после ремонта, сделанного в 2014 году, в асфальте образовались ямы. В мае специалисты ПСК устраняли недостатки.

— Общественные контролеры присутствовали при проведении ремонта под мостом на Лыжной: смотрели, как было отфрезеровано покрытие, проверили, чтобы основание было качественно очищено и обработано битумной эмульсией, — рассказал Дмитрий Романов, который курирует работу общественных контролеров. — Визуально мы никаких недочетов не заметили, дальнейшая эксплуатация покажет, насколько качественно было произведено восстановление.

Выездная проверка качества гарантийного ремонта дорог. Фото: ИА «Республика». Отремонтированный по гарантии участок на Лыжной. Фото: ИА «Республика». Выездная проверка качества гарантийного ремонта дорог. Фото: ИА «Республика». Отремонтированный по гарантии участок на Ровио. Фото: ИА «Республика».

Еще один гарантийный участок находится в ТИЗ «Усадьба»: в прошлом году там отремонтировали грунтовую дорогу.

— Та часть дороги, которая была отремонтирована по гарантии раньше, уже начинает разрушаться, — отметила Мизинкова. — Будем по этой конкретной территории принимать отдельное решение и просить подрядчика повторно провести эти работы.

Сейчас мэрия ведет приемку работ, ее обещают закончить в ближайшее время. Большие вопросы остаются по работе второго подрядчика — компании «Ремстройкомплект»: они восстановили по гарантии меньше половины положенных дорог, а там, где работы все-таки провели, качество оставляет желать лучшего. По этому вопросу также предстоит серьезная работа, рассказала Мизинкова.