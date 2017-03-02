Просто космос

Стела, подаренная Петрозаводску скандально известным бизнесменом Эдуардом Чирко в 2013 году, все-таки должна исчезнуть с площади Гагарина. Об этом в понедельник заявила журналистам глава города Ирина Мирошник, отвечая на вопрос о грядущем благоустройстве территории напротив железнодорожного вокзала.

По словам мэра, демонтаж пройдет не на бюджетные деньги (которые немногочисленны и уже давно распланированы на другие цели), а на средства спонсоров. Затем монумент обещают отправить на ответственное хранение – куда, пока неясно.

О готовности принять на своей территории стелу, говорит Мирошник, мэрию уже уведомили сразу несколько государственных учреждений, причем одна заявка поступила из Кондопожского района. Есть один нюанс: чтобы Биг-Бен обрел новое место жительства, нужно получить согласие его собственника. Однако собственника – компании «Мир камня», которая формально выступила дарителем стелы, уже не существует: год назад она начала стадию ликвидации.

Вряд ли сможет юридически оформить свое согласие и сам Эдуард Чирко, задержанный в прошлом году на Кавказе. Дальнейшая его судьба покрыта тайной: известно лишь, что в сентябре 2016-го он пытался стать депутатом заксобрания Ленобласти, однако был снят с выборов судебным решением.

Рыбы на Солнце

Определить, как будет выглядеть одна из главных площадей Петрозаводска после исчезновения Биг-Бена, городские власти решили путем открытого конкурса. С инициативой еще в ноябре выступил архитектор Вячеслав Орфинский, однако идею реализовали только в январе.

За два месяца городские власти получили от горожан 14 конкурсных проектов. Победители стали известны на этой неделе: ими стали Александр Ким и Алексей Скрипицын. Они предложили установить на месте стелы скульптурно-пространственную композицию, представляющую собой модель Солнечной системы.

Будущее площади Гагарина таково: в центре будет располагаться гранитный шар Солнца, вокруг которого на разном расстоянии установят восемь планет. Все небесные тела авторы проекта хотят сделать гранитными и полированными, а под ними расположить латунные «орбиты», вмонтированные в гранитное покрытие площади.

Космическая тематика в проекте занимает центральное место: по замыслу его авторов, присутствие космоса оправдано связью площади с именем Юрия Гагарина. Но не всё так просто. Кроме планет, на месте стелы появятся символы воды, леса и камня – вероятно, они должны напомнить, что композиция находится в столице Карелии.

Отдельного упоминания заслуживают рыбы, которые символизируют продолжение жизни на Земле. Интересно, что согласно проекту рыбы будут подниматься вверх по водопаду, начало которого расположено на Солнце. Впрочем, лучше один раз увидеть.

Несносный

Итак, власти Петрозаводска планируют обновить облик площади Гагарина, убрав скандальный Биг-Бен и установив на его месте сложную композицию с зеркальной звездой по центру. Как это будет происходить?

Прежде всего мэрия надеется на помощь спонсоров, говорит начальник управления экологии Петрозаводска Юлия Мизинкова. В ближайшее время администрация подготовит проектно-сметную документацию, которая включит сразу и демонтаж Биг-Бена, и установку на площади космической композиции. Уже здесь понадобится помощь бизнеса, поскольку, как уже говорилось, в бюджете лишних денег нет.

Во-вторых, в мэрии планируют, что проект Кима — Скрипицына пройдет отбор в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Она рассчитана на благоустройство городских территорий на условиях софинансирования из бюджетных и частных источников. Петрозаводск получил на эти цели из федеральной казны 60 миллионов, за которые будут бороться 598 заявок.

Чтобы получить финансирование по федеральной программе, «космическому» проекту нужно пройти две стадии отбора: сначала заявки рассмотрит экспертная комиссия, затем окончательное решение примут на открытом собрании петрозаводчане. Если благоустройство площади Гагарина в число победителей не войдет, найти источник финансирования будет непросто.

Проектно-сметная документация по сносу Биг-Бена и установке новой скульптурной композиции должна быть готова к середине апреля – такой срок установлен в «Комфортной среде». Если мэрия не успеет, приступить к работам опять же вряд ли получится.

Предположим, что нужные документы подготовлены вовремя, а горожане выбирают благоустройство Гагарина в числе проектов, заслуживающих финансирования. В этом случае, по условиям программы, благоустройство площади, включая и снос стелы, и установку планет с рыбами, должно завершиться не позднее сентября 2017 года.

Если же проект не попадет в число победителей «Комфортной городской среды-2017», скорее всего, его реализацию отложат на следующий год. Причем это коснется и демонтажа Биг-Бена, на который у городских властей расходов не запланировано.

Оценка

Архитектор Вячеслав Орфинский, неоднократно выступавший за снос скандальной стелы, новые планы петрозаводской мэрии приветствует. Академик говорит, что главное – принятие решения о демонтаже. Что появится на месте монумента, вопрос второй.

Впрочем, о проекте-победителе Орфинскому известно. Архитектор замысел одобряет, однако предупреждает о высокой стоимости работ. Здесь возникают опасения, хватит ли на реализацию программы не очень больших средств «Комфортной городской среды».

Схожего мнения придерживается и другой известный петрозаводский архитектор Елена Ициксон. В январе она говорила «Республике», что хотела бы восстановить на площади Гагарина клумбу, которая не будет загораживать вид на проспект Ленина и озеро. Допускала эксперт и другие варианты, включая фонтан, но при одном условии: чтобы живописную панораму ничего не закрывало.

Главный архитектор карельской столицы Евгений Фролов сказал «Республике», что победивший проект ему понравился. От более развернутого комментария он отказался, поскольку сам участвовал в конкурсе.

Напоследок напомним, что в январе мы узнали мнение горожан о площади Гагарина и конкретно расположенной на ней стеле. Тогда, как и годом ранее, большинство респондентов не нашли в стеле ничего плохого и склонились к тому, что ее следует оставить на месте. Судя по количеству препятствий, которые новый проект должен преодолеть, Биг-Бен и будет встречать гостей Петрозаводска, спускающихся с платформы железнодорожного вокзала, еще не один месяц. Пока не найдутся деньги.