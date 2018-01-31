Налоговая амнистия: простить безнадежное

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в народе называют законом о «налоговой амнистии». В соответствии с документом, который уже опубликован на портале правовой информации, граждане освобождаются от земельного налога с участков площадью до шести соток. Кроме того, закон признает «безнадежными к взысканию» и «подлежащими списанию» недоимки по налогам, а также задолженности по пеням и штрафам, образовавшиеся к 1 января 2015. Это касается и обычных граждан, и индивидуальных предпринимателей.

О том, что россиян надо освободить от просроченной задолженности по налогам, президент сообщил в декабре прошлого года на ежегодной пресс-конференции.

— Нужно освободить людей от таких выплат. И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции — первое. Второе — надо то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это тоже где-то 15 миллиардов рублей, и касается это 2,9 миллионов человек. Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода, — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Кого именно и как коснется «налоговая амнистия», «Республике» рассказали в УФНС по Карелии:

Какие долги простят гражданам? По «налоговой амнистии» гражданам спишут долги, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года — по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц. Кроме того, спишется и задолженность по начисленным на недоимку пеням. Подобные долги подписанный Путиным закон признает безнадежными к взысканию.

Какие долги простят предпринимателям? Списанию подлежит и недоимка по налогам индивидуальных предпринимателей, в том числе и тех, кто перестал быть ИП до вступления данного закона в силу. Спишется также и задолженность по пеням на недоимку, которая образовалась к 1 января 2015 года. Здесь есть исключения: закон не будет распространяться на налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу России.

Что будет с долгами по страховым взносам? Подписанный президентом закон предусматривает также списание долгов, накопившихся к 1 января 2017 года, по страховым взносам индивидуальных предпринимателей и лиц, которые занимаются частной практикой. В их числе, например — адвокаты и нотариусы.

Как изменится земельный налог? Налог на участок площадью шесть соток взиматься не будет. Если же площадь участка больше, налог начислят на оставшуюся площадь. На этот вычет могут рассчитывать только льготные категории граждан — Герои Советского Союза, Герои России, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, «чернобыльцы», «семипалатинцы», а также все пенсионеры.

На сколько участков можно оформить налоговый вычет? Налоговый вычет за шесть соток можно получить только по одному участку. Если льготник владеет несколькими, то сам может выбирать, за какой участок не платить налоги целиком. Чтобы получить вычет нужно обратиться к налоговикам до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке. Если уведомление не поступит, вычет налоговая служба применит автоматически в отношении участка с максимальной суммой налога.

Как оформить льготу на землю? Если налогоплательщик вышел на пенсию и еще не сообщил об этом в налоговую инспекцию, ему нужно обратиться в любое отделение с заявлением на предоставление льготы. Ходить в налоговую для этого не обязательно: можно направить заявление с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Заявление рекомендуется представить не позднее 1 апреля 2018 года, чтобы льгота была учтена до исчисления налога за 2017 год. Если же налогоплательщик ранее представлял в налоговую заявление о предоставлении льгот, то дополнительно представлять эти сведения не требуется.

Какие льготы есть теперь у «айтишников»? Для всех IT-компаний в настоящее время и до 2023 года закон устанавливает пониженные тарифы страховых взносов в общем объеме 14%. Ранее пониженные тарифы распространялись далеко не на все организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Сколько долгов спишут жителям Карелии? В Карелии общая сумма налоговой задолженности, подлежащей списанию, составляет примерно 500 миллионов рублей. В эту сумму входят долги по налоговым платежам и страховым взносам как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей.